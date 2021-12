Berbatov: Cavani duhet t’i bashkohet Barçës 27 mins më parë

Edinson Cavani duhet t’i bashkohet Barcelonës pasi Cristiano Ronaldo ia mori “vëmendjen” te Manchester United, pretendon Dimitar Berbatov, ish-lojtari i Unitedit.

Berbatov tha për Betfair që Cavani duhet të largohet drejt Barcelonës, nëse ka ofertë nga klubi katalanas, transmeton Klankosova.tv.

“Edhe pse kishte një sezon të mirë herën e fundit, Cavani nuk ka luajtur mjaftueshëm. Kur dikush si Ronaldo vjen në klub, ai merr të gjithë vëmendjen, ai luan çdo lojë dhe në botën e futbollit kjo ndodh”.

Nëse ka një rast për t’u larguar Cavani nga klubi, dhe nëse ka një ofertë nga Barcelona, atëherë ai do të duhet të mendojë që të gjejë një klubë ku mund të luajë më shumë, dhe nëse do të mund të luajë në Laliga, atëherë un do ta mbështesë dhe do t’i them ‘shko dhe luaj’, me duket si një ide e mirë, dhe nuk je më 24 vjeç”, u shpreh Berbatov.