Valon Berisha ka mirëpritur në Australi djelmoshat e Kosovës, Bad News Eagles.

BNE ndodhen në Melbourne, pasi do jenë pjesë e një turne që do të zhvillohet në Australi.

Ata do paraqiten në garën e ESL Challenger. Atje ‘Shqiponjat e Kosovës’ kanë gjetur një mikpritje të ngrohtë.

Valon Berisha është ai që ka pritur ekipin kosovar. Ata kanë shpërndarë një foto teksa shihen së bashku me Berishën. Ndërsa, ai ka ndarë foton gjithashtu me mbishkrimin: “Shqipet gjithmonë bashkë, krenar me juve djema”.