Berisha: Rama me porosi të Vuçiqit nuk po lejon vendosjen e shtatores së Rugovës në Tiranë

Ish-kryeministri i Shqipërisë, Sali Berisha, e ka akuzuar kryeministrin shqiptar Edi Rama për pengim të vendosjes së shtatores së Ibrahim Rugovës në Tiranë.

Në profilin e tij në “Facebook”, ai ka postuar një fotografi me Rugovën, duke shkruar se Rama me porosi të Vuçiqit nuk po e lejon vendosjen e shtatores së tij në Tiranë.

“Miq, ju përshëndes sot me këtë foto me presidentin e ndjerë Ibrahim Rugova, në shtepine time, shkurt 1991! Edi Rama me porosi të Vuçiç nuk lejon vendosjen e shtatores së tij në Tiranë”, ka shkruar Rama.