10.8 C
Prizren
E mërkurë, 25 Shkurt, 2026
type here...

Lajme

Bërlloku ‘mbulon’ Prizrenin

By admin

Qytetarët e Prizrenit janë shprehur të shqetësuar lidhur me mungesën e pastrimit të mbeturinave në këtë komunë.

Gazetari korrespodent i “Ora Shtatë”, Nuhi Salihu tha në Klan Kosova se gjendja paraqitet më e rëndë në disa fshatra, transmeton Klankosova.tv.

Ai shtoi se ka disa rrugë fushore që janë mbuluar nga mbeturinat e shumta./ Foto nga arkiva/

Marketing

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Qeveria Komunale e Dragashit formon komisione për strehimoren e qenve dhe donacionin për bletarët
Next article
Afër 2 mijë e 600 gjoba për 24 orë, policia njofton se ka arrestuar 20 persona

Më Shumë

Sport

Rahoveci triumfon ndaj Yllit, diferenca zbret në një pikë

Rahoveci 029 ka shënuar fitore të rëndësishme në shtëpi ndaj Golden Eagle Ylli me rezultat 74:69 (18:13, 19:17, 19:19, 19:20), në kuadër të javës...
Fokus

Arrestohet një i dyshuar për fajde në Rahovec

Një person është arrestuar nën dyshimin për fajde. Sipas raportit 24 orësh të Policisë, rasti ka ndodhur në Rahovec, ndërsa gjatë kontrollit në shtëpi dhe...

Hajdar Mallaku – Një jetë në shërbim të arsimit dhe letërsisë shqiptare

Akrepat lëvizin një orë para, në këtë ditë ndërrohet ora

Mustapha Amzil shpallet MVP i finales

Mori 14 mijë € kamatë, kërkohet paraburgim ndaj të dyshuarit për fajde në Rahovec

Bashkimi sot udhëton drejt kryeqytetit, e pret Bora

SHSKUK sqaron bashkëpagesën prej 3 eurosh për personat shoqërues

OVL UÇK-ja nis peticionin kombëtar drejtuar Dhomave të Specializuara në Hagë

Vetëdorëzohet në Policinë e Prizrenit, i dënuari me mbi tri vjet burg për narkotikë

Malisheva drejt shërbimeve më të mira: Kastrati takim me drejtorët komunalë

Gjykata ia njeh të drejtën e kompensimit 25 mijë euro familjes së 3-vjeçares që vdiq nga shembja e murit në Qendrën Historike të Prizrenit

Vdes 44-vjeçari nga Prizreni, kishte rënë nga lartësia

Prizren: Vihen themelet për ndërtimin e 50 shtëpive për familjet në nevojë

Prizren, shëndetësia përtej kufijve lokalë (Video)

U mbajt tubim përkujtimor pas ndarjes nga jeta të profesorit Hajdar Mallaku

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne