Besnik Krasniqi nuk rikandidon për kryetar të AAK-së në Prizren

Kryetari i degës së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) në Prizren, Besnik Krasniqi, ka njoftuar se me përfundimin e mandatit të tij aktual, ka vendosur të mos  rikandidojw  për këtë pozitë.

Krasniqi bëri të ditur se nuk do të jetë pjesë e garës së brendshme në asnjë nivel organizativ, ndonëse konfirmoi se angazhimi i tij në jetën politike dhe shoqërore do të vazhdojë.

Në reflektimin e tij për periudhën dyvjeçare në krye të degës, që nga zgjedhja e tij më 22 maj 2022, ai vlerësoi procesin demokratik dhe punën e bërë me strukturat e partisë.

Krasniqi shprehu mirënjohje të veçantë për liderin e AAK-së, Ramush Haradinaj, duke e cilësuar si një lider që nuk kurseu asgjë për të mirën e përgjithshme.

“Sot dua t’ju njoftoj se, me përfundimin e mandatit tim si kryetar dege, kam vendosur të mos kandidoj për një mandat tjetër dhe të mos jem pjesë e garës së brendshme në asnjë nivel organizativ. Megjithatë, kjo nuk do të thotë largim nga politika apo nga angazhimi publik. Do të vazhdoj të jem aktiv në jetën politike dhe shoqërore, gjithmonë në funksion të së mirës së përgjithshme dhe interesit qytetar”, shkruan Krasniqi.

Ai ka  falënderuar delegatët dhe bashkëpunëtorët për besimin e dhënë gjatë këtij rrugëtimi, duke u uruar suksese kolegëve në proceset e ardhshme që e presin degën e AAK-së në Prizren/PP/.

Nderohet vepra e dëshmorit Sinan Thaçi, në 27-vjetorin e rënies heroike

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

