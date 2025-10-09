Besnik Krasniqi vizitoi fabrikën “LIRI”: Do të jemi gjithmonë afër prodhuesve tanë

Kandidati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) për kryetar të komunës së Prizrenit, Besnik Krasniqi, ka vizituar sot fabrikën “LIRI”, në pronësi të familjes Kalenderi, e cila njihet si një histori suksesi me reputacion ndërkombëtar dhe rrënjë të thella në qytetin e Prizrenit.
I shoqëruar nga Samir Selmani dhe bashkëpunëtorë të tjerë, Krasniqi u prit nga Liridon Kalenderi, të cilin e cilësoi si “një djalë i zoti, i përkushtuar dhe kontributdhënës jo vetëm në fushën e biznesit, por edhe në jetën socio-ekonomike të vendit tonë.”
Gjatë vizitës, Krasniqi theksoi rëndësinë e mbështetjes për prodhuesit vendorë, duke u zotuar për përkrahje të pakushtëzuar. “Do të jemi gjithmonë afër heronjve modernë, prodhuesve tanë, duke i mbështetur pa asnjë rezervë,” deklaroi ai.
Ai përmbylli vizitën me një mesazh krenarie për qytetin e tij: “Krenar me Prizrenin që prodhon, punon dhe fiton!”
Fabrika “LIRI” mbetet një shembull i frymëzimit për bizneset vendore, duke kontribuar jo vetëm në ekonomi, por edhe në identitetin e Prizrenit si qendër e punës dhe prodhimit cilësor.
