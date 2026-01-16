7.7 C
Prizren
E premte, 16 Janar, 2026
type here...

Fokus

Betohen katër anëtarët e rinj të Kuvendit të Prizrenit

By admin

Në seancën e parë të rregullt të Kuvendit Komunal të Prizrenit, kanë dhënë betimin katër kuvendarë të rinj: Daut Panikaj, Sulltan Badalli, Trëndelina Kastrati dhe Adrit Krasniqi, të gjithë nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK).

Ata kanë zëvendësuat: Islam Ukimerin, Adem Morinën, Luljeta Veselaj-Gutajn dhe Bexhat Bytyçin, të cilët janë emëruar drejtorë në ekzekutivin komunal nga kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj.

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Shtyhet afati për paraqitjen e kërkesave për dëmet nga vërshimet në Malishevë
Next article
Aktakuzë ndaj shtetasit shqiptar për kultivim të drogës në Malishevë

Më Shumë

Lajme

Bie masivi shkëmbor, bllokohet rruga nacionale Dragash–Shishtavec

Si pasojë e shkarjes së një masivi shkëmbor në afërsi të fshatit Krushev, në territorin e Republikës së Kosovës, është bllokuar rruga nacionale Dragash–Shishtavec. Sipas...
Fokus

Goditen me veturë dy këmbësorë në Prizren

Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur pasditen e së shtunës në Prizren, ku dy këmbësorë janë goditur nga një automjet. Sipas konfirmimit nga Policia...

Rasti BKS, Gjykata Themelore në Prizren dërgon në mbajtje 39 të dyshuar

Mbajtja në ndalim e 35 të dyshuarve në rastin BKS, gjykata u reagon avokatëve”: U bë në përputhje me ligjin

Përkujtohet Prof. Dr.Sabahajdin Cena

Dielli lind përjetësisht

“Hidroregjioni Jugor”: Uji në Prizren i sigurt për pije, përjashtohet burimi në Muradem

Nëna e dy binjakëve të vrarë në Prizren kërkon burgim të përjetshëm për Pleskoviqin

Robert Gjeraj shpallet trajner i dalluar i vitit nga LRF në Prizren

Dorëheqje në LDK-në e Prizrenit: Sadik Memaj largohet nga funksionet, kritikon mënyrën e vendimmarrjes

Avokati Yll Zekaj: 35 të ndaluarit po mbahen pa vendim pas skadimit të afatit ligjor

Totaj konfirmon pranimin e propozimeve të LDK-së për drejtorë të Ekzekutivit në Prizren

Ndërroi jetë profesori dhe studiuesi i njohur, Enver Batiu

Dy raste të hetimit të vdekjes në Prizren, trupat dërgohen për obduksion

“Civil War” nga Guns N’ Roses kënga e të gjitha luftërave

Vetura godet këmbësoren në vija të bardha në Prizren – pëson lëndime të rënda

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne