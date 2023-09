Presidenti amerikan Joe Biden do të bëjë thirrje për zgjerimin e Këshillit të Sigurimit të OKB-së gjatë një takimi të liderëve botërorë në New York.

Kështu bën të ditur gazeta britanike “The Telegraph”, duke cituar një deklaratë nga zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë për sigurinë kombëtare, John Kirby.

Sipas Kirby-it, presidenti amerikan do t’u kërkojë 193 vendeve anëtare të OKB-së të “shikojnë arkitekturën e Këshillit të Sigurimit”.

“The Telegraph” shkruan se Biden dëshiron të përfshijë pesë ose gjashtë anëtarë të rinj të përhershëm, duke përfshirë Indinë, Brazilin, Gjermaninë, Japoninë dhe Afrikën e Jugut.

Aktualisht, Këshilli i Sigurimit i OKB-së ka pesë anëtarë të përhershëm: Kina, Rusia, Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe dhe Franca.

Ai përfshin gjithashtu 10 anëtarë jo të përhershëm, të cilët zgjidhen për një mandat dyvjeçar.

Duke folur për “The Telegraph” në Shtëpinë e Bardhë, Kirby tha se sipas pikëpamjes së Presidentit Biden, arkitektura e Këshillit të Sigurimit të OKB-së duhet të jetë “më gjithëpërfshirëse”.

I pyetur nëse kjo nënkuptonte ndryshimin e rregullave të vetos apo strukturës së anëtarësimit, Kirby tha: “Ne thjesht mendojmë se është koha të flasim për arkitekturën e organizatës. Unë mendoj se Presidenti Biden, i Shteteve të Bashkuara, do të mbështeste më shumë anëtarësim”.

Reforma e Këshillit të Sigurimit do të kërkojë ndryshime në Kartën e OKB-së.

Mund të vihet veto nga Kina dhe Rusia, kompetencat e të cilave për të bllokuar rezolutat dhe sanksionet mund të reduktohen si rezultat i reformës.

Presidenti amerikan do të ketë një agjendë të ngarkuar gjatë qëndrimit të tij në Asamblenë e Përgjithshme vjetore të OKB-së.

Sipas Associated Press, në të do të përfshihen takime me presidentin brazilian Luiz Inácio Lula da Silva dhe kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu.

Më pas ai do të kthehet në Washington për bisedime kritike me presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy.

Lufta e Rusisë në Ukrainë, tashmë në vitin e saj të dytë, do të jetë përsëri në qendër të mbledhjes vjetore në New York.

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskiy do të marrë pjesë personalisht për herë të parë që nga fillimi i konfliktit.

Zelensky-i pritet t’i drejtohet Asamblesë së Përgjithshme të martën dhe të flasë në një takim të organizuar nga Presidenca e Shqipërisë në Këshillin e Sigurimit të OKB-së për Ukrainën të mërkurën.

Kjo e fundit, mund ta vendosë atë në të njëjtën tryezë me Ministrin e Jashtëm rus Sergei Lavrov.

Ambasadori rus në OKB, Vasily Nebenzia parashikoi se takimi i planifikuar i KS-së do të ishte thjesht një “shfaqje e madhe”.

Diplomatët perëndimorë janë të prirur të tregojnë se përpjekjet e tyre për të synuar diplomatikisht Rusinë për luftën në Ukrainë nuk do të thotë se ata nuk mund të fokusohen në kriza dhe çështje të tjera të rëndësishme për pjesën tjetër të botës.

“Nuk është rasti i asnjërit/ose. Ne duhet t’i bëjmë të dyja”, tha ambasadorja britanike në OKB Barbara Woodward, duke e përshkruar pushtimin rus si “një sulm ndaj gjithçkaje që OKB-ja përfaqëson”.

Megjithatë, një diplomat i lartë evropian, duke folur në kushte anonimiteti për Reuters, paralajmëroi se tensionet gjeopolitike mund të largojnë më shumë vende në zhvillim nga përpjekjet e udhëhequra nga perëndimi dhe drejt grupit BRICS – Brazili, Rusia, India, Kina dhe Afrika e Jugut – me shpresën se ai mund “të përmbushë më mirë disa nga interesat e botës në zhvillim”.