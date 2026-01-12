-7.2 C
Prizren
E hënë, 12 Janar, 2026
type here...

Lajme

Bie fluksi i mërgimtarëve në pikat kufitare

By admin

Qendra Kombëtare për Menaxhimin e Kufirit ka përditësuar informacionet mbi situatën e pritjeve në pikat kufitare të Kosovës.

Sipas të dhënave të fundit, mërgimtarët që po kthehen në vendet ku jetojnë dhe veprojnë.

Aktualisht qytetarët po presin deri në 5 minuta për të dalë nga Kosova, gjersa edhe sa i përket pritjeve për hyrje në Kosovë, janë nga 1 deri në 5 minuta.

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Rruga Prizren-Tetovë, projekt që do të afrojë dy qytete shqiptare |VIDEO

Më Shumë

Lajme

Kryetari i Suharekës Bali Muharremaj del në terren pas reshjeve të shiut: Do të veprojmë sipas situatës

Kryetari i Komunës së Suharekës, Bali Muharremaj ka dalë në terren pas reshjeve të shiut. Ai ka thënë se do të veprojnë sipas situatës,...
Fokus

Adem Morina emërohet drejtor i Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik në Prizren

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka emëruar Adem Morinën drejtor të Drejtorisë për Turizëm dhe Zhvillim Ekonomik në Komunën e Prizrenit, për...

Aksidentohet rëndë familja pesëanëtarëshe nga Rahoveci, po ktheheshin në Gjermani

52 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Të gjitha rrugët në Malishevë janë të hapura për qarkullim

Junior 06 mposht Trepçën në Prizren

Interesim i madh për supersfidën Bashkimi–Peja: Biletat në shitje nesër

Gjendet i vdekur një 36-vjeçar në Prizren

Parashikimi i motit: Java nis me -12 gradë Celsius

Rahovec: Një burrë e qëllon vetën me armë në këmbë

Liria zyrtarizon Florian Iljazin

Dy persona arrestohen në Prizren, slumuan fizikisht një person brenda lokalit të tij

Ndërroi jetë profesori dhe studiuesi i njohur, Enver Batiu

Merret vendim në tërë Kosovën, shtyhet procesi mësimor deri më 12 janar

Malisheva shpall gjendje të jashtëzakonshme pas vërshimeve

Pas Malishevës, situata nga vërshimet normalizohet edhe në Rahovec

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne