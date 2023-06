BIK: Namazi i Kurban-Bajramit falet të mërkurën në orën 05:38

Bashkësia Islame e Kosovës ka bërë të ditur se namazi i Kurban Bajramit falet të mërkurën më 28 qershor 2023, në orën 05:38.

Në njoftimit e BIK-ut manifestimi qendror për territorin e Kosovës, mbahet në “Xhaminë e Madhe” në Prishtinë.

“Kurban – Bajrami, të mërkurën më 28 qershor 2023 (Namazi i Kurban-Bajramit falet në orën 5.38 min.) Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës njofton besimtarët dhe opinion e gjerë se dita e parë e festës së Kurban – Bajramit, është ditën e mërkurë më 28 qershor 2023.Manifestimi qendror për territorin e Kosovës, kushtuar festës së Kurban – Bajramit, mbahet në “Xhaminë e Madhe” në Prishtinë. Namazi i sabahut falet në orën 4.23 min”.

“Ligjëratën tematike kushtuar festës së Kurban – Bajramit do ta mbajë dr. Selatin Mehani-pedagog në Medresenë “Alaudin” në Prishtinë.Namazi i Kurban-Bajramit falet në orën 5.38 min, të cilit do t’i prijë Burhanudin ef. Hashani- kryeimam i Prishtinës, ndërsa hytben – mesazhin e Kurban – Bajramit do ta mbajë Myftiu i Kosovës, Naim ef. Tërnava. Me rastin e festës së Kurban – Bajramit, ditën e parë, më 28 qershor 2023, Kryesia e BIK-ut, si tradicionalisht organizon pritje përurimi në selinë e Kryesisë, nga ora 9:00-12:00”, thuhet në njoftim.