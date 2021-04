Binjaket që ndajnë të dashurin dhe shtratin

Dy motra të quajtura “binjaket më identike në botë” kanë zbuluar se ata ndajnë të njëjtin të dashur dhe duhet të bëjnë gjithçka si kur të jenë një e vetme, madje dhe në tualet shkojnë bashkë.

Anna dhe Lucy DeCinque pretendojnë se vuajnë “ankth ndarja” dhe kjo gjë i ka bërë ato që të jetojnë të pandashme nga njëra-tjetra.

Motrat 35-vjeçare ndanë gjithçka mes tyre, të dashurin e tyre 37-vjeçar Ben Byrne, rrobat dhe shtratin e dopio në të cilin flenë të tre së bashku. Binjaket bëjnë dush dhe shkojnë në tualet së bashku.

Në të ardhmen, ata dëshirojnë që të dy të mbeten shtatzënë nga i njëjti burrë në të njëjtën kohë. Motrat thonë se ata nuk pranojnë të shoqërohen me njerëz që kritikojnë stilin e tyre të jetës.

Anna tha për NY Post: Kur ajo shkon në tualet, unë shkoj me të; kur ajo bën dush, unë sërish shkoj me të. Ne kurrë nuk jemi ndarë. Nuk mendoj se do të funksiononim pa njëri-tjetrin. Kemi ankth ndarjeje dhe jemi shumë të lidhura me njëra-tjetrën .

I dashuri i binjakëve Ben është shumë i kuptueshëm mënyrën e tyre të jetesës.

Lucy shpjegoi: Unë e kuptoj lidhjen tonë, nuk gjykojmë, kështu ka qenë nga dita e parë. Nuk ka pasur kurrë xhelozi mes nesh.