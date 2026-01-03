6.8 C
Bizneset në Gjonaj të Hasit akuzojnë KEDS-in për papërgjegjësi: Jemi duke punuar me gjeneratorë

By admin

Pronaret e bizneseve në fshatin Gjonaj të Hasit të Prizrenit, kanë reaguar ndaj kompanisë energjetike KEDS, duke e akuzuar për papërgjegjësi menaxheriale dhe mungesë të shërbimeve.

Ata thonë se prej 31 dhjetorit 2025 janë të detyruar të ofrojnë shërbime me gjeneratorë.
Citate nga bizneset

“Qysh nga data 31.12.2025 e deri me sot jemi duke kryer shërbime për konsumatorë me gjeneratorë”, thuhet në reagimin e tyre.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Bizneset tregojnë se situata është bërë edhe më e rëndë gjatë festave.

“Sidomos në këto ditë feste ku bashkëatdhetarët tanë po qëndrojnë në pushime, nuk po mund të ju ofrojmë shërbime profesionale për shkak të mungesës së energjisë elektrike”.

Ata kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga KEDS-i

“Kërkojmë veprime të menjëhershme për sanimin e problemeve dhe kthimin në normalitet të situatës energjetike”.

Express Kredi nga BiCredit

Bizneset, mes tyre “Osmanolli-Oil”, “Genci-market”, “Besforti”, “Sofra”, “Verda” dhe të tjera, kërkojnë edhe kompensim për shpenzimet e derivateve të përdorura nga gjeneratorët.

“Ndryshe na mbetet të protestojmë më fuqishëm që puna jonë të mos dështojë për shkak të paaftësisë menaxheriale të njësisë KEDS në këtë zonë”, paralajmërojnë ata.

Në fund, bizneset shprehen se shpresojnë që kjo situatë të mos përsëritet.

“Urojmë që kjo situatë të jetë e fundit në mënyrë që bizneset tona të jenë në shërbim profesional”/PrizrenPress.com/

