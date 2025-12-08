5.9 C
Fokus

Bizneset turke shprehin interes për bashkëpunim me Odën e Prizrenit

By admin

Kryetari i Odës Ndërmarrësve Zejtarëve të Prizrenit (ONZP), Afrim Tejeci, së bashku me bashkëpunëtorët e tij, priti sot një delegacion biznesesh nga Turqia, që përfaqësonin sektorë të ndryshëm të industrisë dhe organizata biznesi që operojnë në shumë shtete.

Gjatë takimit u diskutua për mundësitë e zgjerimit të bashkëpunimit ekonomik ndërmjet bizneseve të Kosovës dhe Turqisë, me fokus në rritjen e investimeve, shkëmbimet tregtare dhe krijimin e partneriteteve të reja.

“Bizneset tona janë shumë të interesuara për bashkëpunim më të ngushtë me ONZP-in dhe për të eksploruar mundësitë që ofron Kosova. Shohim potencial të madh për projekte të përbashkëta në sektorë të ndryshëm ekonomikë”,  u shprehën përfaqësuesit e delegacionit turk.

Nga ana tjetër, kryetari Tejeci vlerësoi gatishmërinë e palës turke.

“ONZP është e përkushtuar të lehtësojë lidhjen e bizneseve dhe të krijojë ura të reja partneriteti ndërmjet dy vendeve. Ky është një hap i rëndësishëm drejt forcimit të marrëdhënieve ekonomike”.

Takimi u mbyll me zotimin për vazhdimin e komunikimit dhe përgatitjen e hapave konkretë drejt realizimit të bashkëpunimeve të ardhshme./PrizrenPress.com/

