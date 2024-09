Boksieri që ia theu hundën Duboisit dy herë premton “t’i jap shkollë për herë të tretë”

Daniel Dubois nuk do të mohohej kur bëhej fjalë për të çimentuar veten si një nga boksierët më të mirë në peshat e rënda në botë.

Pas një humbje nga Oleksandr Usyk në vitin 2023, humbjen e dytë në karrierën e tij, Dubois mundi Jarrell Miller dhe Filip Hrgovic për t’u bërë Kampion Botëror i përkohshëm IBF.

Mbrojtja e tij e parë ishte para mbi 90,000 tifozëve në stadiumin Wembley kundër favoritit Anthony Joshua. ‘DDD’ e tronditi ish-kampionin nga raundi i parë, duke e rrëzuar atë tri herë në rrugën drejt nokautit në raundin e pestë.

Me një mbrojtje legjitime që tani forcon statusin e tij si kampion bote, Dubois ka opsione se çfarë mund të bëjë më pas. Mund të ketë një revansh me ‘AJ’, ose ndoshta një shans ndaj fituesit të revanshit të Usyk me Tyson Fury më vonë gjatë vitit. Kandidatët në formë si Joe Joyce dhe Zhilei Zhang duan gjithashtu një shans.

Një prej boksierët që kanë shprehur tashmë një interes të madh për t’u ndeshur me Dubois është Martin Bakole, rreziku i fortë që po vjen nga një fitore më e mirë në karrierë kundër yllit amerikan në rritje Jared Anderson.

Bakole ka thënë më herët për IFL TV se e ka lënduar rëndë 27-vjeçarin në palestër, duke thënë: “Ia theva hundën dy herë. Kjo nuk është një gënjeshtër, sepse ai kurrë nuk do të dalë dhe të thotë që po gënjej”.

Duke iu përgjigjur një kërkese të mediave sociale për parashikime për luftën, Bakole ishte i bindur: “Unë do t’i jap shkollë për herë të tretë”.

Sipas përditësimit të fundit, Bakole renditet në vendin e pestë me IBF. Ai pritet të boksoj së shpejti në një tjetër kartë sezoni të Riadit, pasi ka bërë thirrje gjithashtu për një luftë kundër Zhilei Zhang. /Telegrafi/

