Borrell i thërret në takim urgjent Kurtin e Vuçiqin: Kemi nevojë për shtensionim të menjëhershëm

Shefi i Politikës së Jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, ka thirru në një takim urgjent kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq.

Në llogarinë e tij në “Twitter”, ai ka njoftuar se situata në veri ka nevojë për shtensionim të menjëhershëm dhe zgjedhje të reja.

“I kam thirrur liderët e Serbisë dhe Kosovës në Bruksel për takime urgjente për të gjetur rrugën e daljes nga kriza aktuale. Ne kemi nevojë për shtensionim të menjëhershëm dhe zgjedhje të reja në veri me pjesëmarrjen e serbëve të Kosovës. Kjo është parësore për rajonin dhe BE-në”, ka shkruar Borrell.

Ai nuk ka treguar nëse takimi do të jetë trilateral, apo liderët e Kosovës dhe Serbisë do ti takon veçmas.

Deri me tani Kosova dhe Serbia kanë tregua gatishmëri për të shkruar në Bruksel.

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka bërë të ditur se sot do të udhëtojë për në Bruksel.

Kurti ka njoftuar se është thirrur nga përfaqësuesi i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Josep Borrell, ku pritet të mbahet një takim mes Kurti dhe presidentit të Serbisë, Aleksandër Vuçiq.

Kryeministri Kurti ka bërë të ditur se në këtë takim do të insistojë në lirimin urgjent dhe pa kusht të tre policëve të kidnapuar nga Serbia.

Përcaktoj itinerarin tim për të shkuar në Bruksel nga Roma nesër, duke konfirmuar pjesëmarrjen time në takimin e dialogut të nivelit të lartë të thirrur nga HR/VP Borrell. Do të insistojë për lirimin urgjent pa kushte të 3 policëve të mbajtur peng nga Serbia, deeskalimin dhe normalizimin e marrëdhënieve.” – ka shkruar Kurti në Tëitter.

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq ka thënë se do të shkojë në Bruksel për takim me kryediplomatin e BE-së, Josep Borell por nuk do të takohet me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti.

Ai ka thënë se më të nuk ka se çka të bisedojë.

“Nuk ka çfarë të diskutohet me të.” – ka thënë ai.

“Unë do të shkoj në Bruksel të flas me Borrellin një orë, dy deri në dhjetë, me Kurtin nuk kam se çfarë të flas.” – ka thënë ai