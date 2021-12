Borussia Dortmund garanton se Erling Haaland do të qëndrojë në klub

Pas fitores 3-0 të Borussia Dortmund ndaj Greuther Furth të mërkurën, Erling Haaland u pa duke përshëndetur në të katër skajet e Signal Iduna Park në atë që u interpretua si një gjest lamtumire pasi shënoi një dygolësh për t’i dhënë skuadrës së tij tre pikët.

Megjithatë, drejtori sportiv i klubit, Michael Zorc, siguroi tifozët pas ndeshjes së fundit të Dortmundit në 2021 se ndërkombëtari norvegjez do të qëndrojë i vendosur në afatin kalimtar të janarit.

“E pyeta se çfarë fshihej pas këtij gjesti dhe ai nuk u përgjigj asgjë”, tha Zorc.

“Sigurisht që ai do të qëndrojë. Sigurisht që ne do të donim që ai të qëndronte në Dortmund gjatë verës. Ne nuk duhet të heqim dorë nga ai, as për arsye financiare.

“Por ne gjithashtu e dimë se në kushte të caktuara ai ka mundësinë të ndryshojë klubet dhe ne me siguri do të kemi bisedime me të në javët e ardhshme.

“Ne kemi një kontratë afatgjatë me të, kështu që ai duhet të veprojë i pari dhe jo ne. Çdo gjë do të ishte mirë për Dortmundin nëse qëndron kështu.”

Ndërkohë, drejtori i Dortmundit, Hans-Joachim Watzke, konfirmoi në një intervistë për Bild se Real Madridi është ndër skuadrat që ndjekin Haaland.

Të gjithë po flasin për Erling Haaland”, filloi Watzke.

“Pavarësisht se ku shkoj, të gjithë flasin për Erling Haaland. Gjithçka që di si garancion është se Real Madrid-i është shumë i interesuar për të. Mund të përmend 25 ekipe të tjera tani, por e di me siguri.”

Megjithatë, ashtu si Zorc, Watzke i hapi derën 21-vjeçarit për të qëndruar në klub përtej verës.

“Ai mund të largohet, por gjithashtu mund të qëndrojë. Kam pasur një bisedë shumë të mirë me agjentin e tij Mino Raiola disa ditë më parë,” zbuloi ai.

“Bisedat janë gjithmonë mjaft miqësore dhe kjo telefonatë ishte. Pa dyshim që do të kemi një takim tjetër në javët e ardhshme.

“Fokusi është në zhvillimin e përgjithshëm të Haaland. Ashtu si me Lewandowski-n, unë do të doja të jem krenar për Erling në një moment nëse ai fiton Ligën e Kampionëve.

“Personalisht, mendoj se është mirë për të nëse ai qëndron pak më gjatë në Bundesligë. Raiola është një person që e di se çfarë po bën”, përfundoi Watzke.

