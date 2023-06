Në 24 orët e fundit në vendin tonë kanë ndodhur 44 aksidente trafiku.

Policia e Kosovës njofton se një aksident ishte me fatalitet, 22 tjerë me persona të lënduar dhe 22 tjerë raportohet të kenë qenë vetëm me dëme materiale.

Brenda 24 orëve të fundit, Policia ka shqiptuar edhe 1509 tiketa trafiku për shoferët që nuk kanë respektuar rregullat e komunikacionit.

Po ashtu, në njoftim thuhet se ka arrestuar edhe 14 persona, ku 11 prej tyre janë dërguar në mbajtje.