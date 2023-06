Brenda luftës së talebanëve kundër drogës – të korrat e lulëkuqes së opiumit janë ulur

Duke balancuar një pushkë sulmi AK-47 të varur rreth shpatullës së tij të majtë dhe me një shkop të madh në dorën e djathtë, Abdul godet kokat e lulëkuqeve sa më shumë që mundet. Kërcelli fluturon në ajër, ashtu si lëngu i kokës së lulekuqes, duke lëshuar erën dalluese dhe të mprehtë të opiumit në formën e tij më të papërpunuar.

Brenda pak minutash, Abdul dhe një duzinë burrash të tjerë rrafshojnë të korrat e lulëkuqes që mbulonin fushën e vogël. Pastaj burrat e armatosur, të gjithë të veshur me një “shalwar kamez” (një tunikë tradicionale afgane me pantallona të gjera), shumica me mjekra të gjata dhe disa me sy të veshur me kohl, grumbullohen në pjesën e pasme të një kamioni dhe shkojnë në fermën tjetër.

Burrat i përkasin një njësie talebane kundër narkotikëve në provincën lindore Nangarhar të Afganistanit dhe neve na është dhënë akses i rrallë për t’u bashkuar me ta në një nga patrullat e tyre për të zhdukur kultivimin e lulekuqes. Më pak se dy vjet më parë burrat ishin luftëtarë kryengritës, pjesë e një lufte për të marrë kontrollin e vendit. Tani ata kanë fituar dhe janë në krahun qeverisës, duke zbatuar urdhrat e liderit të tyre.

Në prill të vitit 2022, udhëheqësi suprem i talebanëve, Haibatullah Akhundzada, dekretoi se kultivimi i lulëkuqes – nga i cili mund të nxirret opiumi, përbërësi kryesor i heroinës së drogës – ishte rreptësisht i ndaluar. Kushdo që shkel ndalimin do t’i shkatërrohet fusha dhe do të penalizohet sipas ligjit të Sheriatit.

Një zëdhënës i talebanëve i tha BBC-së se ata vendosën ndalimin për shkak të efekteve të dëmshme të opiumit – i cili merret nga kapsulat e farës së lulëkuqes – dhe sepse bie ndesh me besimet e tyre fetare. Afganistani prodhonte më shumë se 80% të opiumit në botë. Heroina e prodhuar nga opiumi afgan përbën 95% të tregut në Evropë.

BBC tani ka udhëtuar në Afganistan – dhe ka përdorur analiza satelitore – për të shqyrtuar efektet e veprimit të drejtpërdrejtë në kultivimin e lulekuqes së opiumit. Udhëheqësit talebanë duket se kanë qenë më të suksesshëm në goditjen e kultivimit se kushdo ndonjëherë.

Ne gjetëm një rënie të madhe të rritjes së lulëkuqes në provincat kryesore të rritjes së opiumit, me një ekspert që tha se kultivimi vjetor mund të jetë 80% më i ulët se vitin e kaluar. Të korrat më pak fitimprurëse të grurit kanë zëvendësuar lulëkuqet në fusha – dhe shumë fermerë thonë se po vuajnë financiarisht.

Udhëtuam në provinca duke përfshirë Nangarharin, Kandaharin dhe Helmandin, kaluam me makinë nëpër rrugë me gunga e baltë, ecëm për kilometra në zona të largëta malore, duke bërë rrugën tonë nëpër toka bujqësore, duke kërcyer nëpër përrenj gurgullues për të parë realitetin në terren.

Dekreti i talebanëve nuk u zbatua për të korrat e opiumit në vitin 2022, e cila sipas Zyrës së Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe Krimin (UNODC) u rrit me një të tretën gjatë vitit 2021.

Megjithatë, ky vit është shumë ndryshe. Provat që pamë në terren mbështeten nga imazhet e marra nga lart.

David Mansfield, një ekspert kryesor në tregtinë e drogës në Afganistan, po punon me Alcis – një firmë në Mbretërinë e Bashkuar e cila është e specializuar në analizat satelitore.

“Ka të ngjarë që kultivimi të jetë më pak se 20% e asaj që ishte në 2022. Shkalla e reduktimit do të jetë e paprecedentë,” thotë ai.

Një numër i madh fermerësh kanë respektuar ndalimin dhe luftëtarët talebanë kanë shkatërruar të korrat e atyre që nuk e kanë respektuar.

