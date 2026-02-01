4.7 C
Prizren
E diel, 1 Shkurt, 2026
type here...

Lajme

Brezovica, Prevalla e Peja zonat e preferuara – Mbi 9 mijë shqiptarë vizituan Kosovën për 24 orë

By admin

 

Brezovica, Prevalla dhe Peja janë ndër zonat më të preferuara, ndërsa autoritetet kufitare po punojnë për të menaxhuar fluksin dhe për të shmangur vonesat.

Ndryshe nga muajt e verës, kur fluksi më i lartë i kalimeve i përket hyrjes në Republikën e Shqipërisë, këtë periudhë janë destinacionet turistike dimërore ato që po tërheqin më shumë qytetarë. Kryesisht nga Tirana, shumë udhëtarë kanë zgjedhur të nisen drejt Kosovës gjatë fundjavës, me synim zonat malore dhe qendrat e skive.

Për të përballuar fluksin e shtuar të automjeteve, autoritetet kufitare po punojnë me të gjitha sportelet në funksion, me qëllim shmangien e vonesave dhe lehtësimin e qarkullimit.

Gjatë 24 orëve të fundit, në këtë pikë kufitare janë regjistruar hyrje dhe dalje mbi 9 mijë persona. Ndërkohë, gjatë ditëve të javës fluksi mbetet më i ulët krahasuar me fundjavën. /rtsh

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

Previous article
Ja pse nuk ka protesta në Kosovë

Më Shumë

Lajme

U varros me nderime ish-drejtuesi i institucioneve më të rëndësishme arsimore në Prizren, prof. dr. Zahadin Shemsidini

Është varrosur sot me nderime në varrezat e qytetit të Prizrenit ish-rektori i Universitetit “Ukshin Hoti” dhe ish-drejtori i Arsimit në Prizren, prof. dr....
Fokus

Manipulimi me vota/ Një muaj paraburgim edhe për pesë të dyshuar në Prizren

Gjykata Themelore në Prizren ka caktuar të premten masën e paraburgimit prej një muaji për pesë persona të dyshuar për manipulime me vota në...

Damka: Parimi kryesor i KDTP-së është përfaqësimi i fortë dhe i drejtë në Kuvend

Ambasadori i Shqipërisë, Malaj ndan mirënjohje për Spitalin e Përgjithshëm të Prizrenit

Bashkimi shumë i fortë për Sigal Prishtinën

54 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, një fatalitet dhe 20 të lënduar

Në mesin e të liruarve edhe komisionerja që deklaroi në polici se pati presion nga politikanët

Këta janë kandidatët të cilëve iu hoqën vota në Malishevë

Fitorja e pestë radhazi e Yllit

Totaj: Prizreni humbi një figurë të shquar të arsimit

Spitali i Përgjithshëm i Prizrenit dhe Drejtoria Komunale e Shëndetësisë diskutojnë avancimin e shërbimeve shëndetësore

Totaj tregon se punimet për rehabilitimin e “Kejit” në Shadërvan janë drejt përfundimit

27-vjet nga masakra në Rogovë të Hasit

Komuna e Rahovecit i jep mbështetje marshit “Drejtësi, jo politikë” që mbahet në përkrahje të ish-luftëtarëve të UÇK-së në Hagë

Monitorim dhe reagim në kohë: QRTK-ja mbron asetet kulturore të Prizrenit

Bashkimi gati për sfidën ndaj Tiranës në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne