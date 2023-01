Brezovica thuajse pa borë: “Kështu nuk ka qenë kurrë”

Sllavisha Janiqeviq, i cili ka dyzet vjet që punon në qendrën e skijimit në Brezovicë, nuk e kujton këtë lloj sezoni në janar. Thotë se nuk mban mend as numër kaq të vogël turistësh – gjë të cilën e lidh me mungesën e borës.

Brezovica gjendet në qytetin me të njëjtin emër në territorin e Komunës së Shtërpcës – rreth 80 kilometra nga Prishtina. Konsiderohet si një nga qendrat më të mëdha të turizmit dimëror në Kosovë dhe njihet për qendrën e skijimit.

“Ka më pak borë, por mua më pëlqen këtu edhe kështu. Siç duket, edhe ne duhet të përballemi me ndryshimet klimatike”, thotë Gashi.

Remzi Gashi nga Prizreni e kaloi fundjavën në Brezovicë, ndonëse e dinte se, gjatë kësaj periudhe, nuk do të mund të skijonte, ashtu sikurse viteve të kaluara.

Ajo shpresonte se do të gjente borë, por thotë se Brezovica është e bukur edhe pa të.

A ka dështuar sezoni dimëror?

Nga Administrata e Qendrës së Skijimit në Brezovicë thonë se të gjitha përgatitjet për fillimin e sezonit dimëror kanë përfunduar me kohë, në fund të muajit nëntor.

Ata shtojnë se për shkak të motit jashtëzakonisht të ngrohtë për këtë periudhë të vitit, sezoni është “çrregulluar”, por ende shpresojnë që të mos dështojë.

“Po të kishim topa bore, gjithçka do të ishte ndryshe. Ne krijuam një plan të ri biznesi, por do të shohim se si do të shkojë”, thotë për Radion Evropa e Lirë Lubisha Stojanoviq, menaxher i Qendrës së Skijimit Brezovica.

Komuna e Shtërpcës, në territorin e së cilës gjendet Brezovica, është multietnike, kështu që në qendrën e skijimit punojnë edhe serbë, edhe shqiptarë.

Ata pajtohen se nuk mbajnë mend një sezon kaq të keq.

“Ky sezon është më i dobët deri në 70 për qind sa u përket të ardhurave në industrinë e hotelerisë. Kështu nuk ka qenë kurrë”, thotë për Radion Evropa e Lirë Luli Zhubi, i cili punon atje tash e tridhjetë vjet.