Britney Spears do të publikojë librin e saj “The Woman in Me” në tetor të këtij viti

Këngëtarja e muzikës pop, Britney Spears së shpejti pritet të bëjë bujë, pasi që më 24 tetor do të debutojë me librin e saj “The Woman In Me”, teksa kopertinën e librit veçse e ka zbuluar për publikun.

Nga burime të afërta pranë artistes, libri po cilësohet si një “histori e guximshme dhe çuditërisht prekëse për lirinë, famën, amësinë, mbijetesën, besimin dhe shpresën”, shkruan CNN, transmeton AlbanianPost.

Duke iu referuar një seance gjyqësore historike të vitit 2021, ku Spears i kërkoi një gjyqtari epror të gjykatës së Los Anxhelosit t’i jepte fund konservatorit të saj 13-vjeçar të urdhëruar nga gjykata, Jennifer Bergstrom, zëvendëspresidente e lartë e botuesit Gallery Books, tha në një deklaratë të martën se “dëshmia bindëse e Britney në gjykatë të hapur tronditi botën, ndryshoi ligjet dhe tregoi forcën dhe guximin e saj frymëzues”.

“Ne nuk mund të ishim më krenarë për ta ndihmuar atë të ndante historinë e saj më në fund”, shtoi Bergstrom.

Spears dëshmoi gjatë qershorit të vitit 2021 se ajo ndjeu se konservatori i saj ishte “abuziv” dhe u lut që ky sistem të merrte fund.

“Unë dua vetëm të më kthehet e drejta mbi jetën time. Kanë kaluar 13 vjet dhe mjaftojnë”, pati thënë ajo, teksa konservatori përfundimisht u ndërpre disa muaj më vonë.

“Ndikimi i ndarjes së zërit të saj dhe e vërteta e saj ishin të pamohueshme dhe ndryshuan rrjedhën e jetës jo vetëm të Spears, por edhe shumë njerëzve të tjerë”, thuhet në një deklaratë për shtyp për librin.

Tutje thuhet se libri i yllit të hitit “Toxic”, “ndriçon fuqinë e qëndrueshme të muzikës dhe dashurisë dhe rëndësinë që një grua të tregojë historinë e saj, sipas kushteve të saj.”

Spears ndau një postim në Instagram të martën duke njoftuar gjithashtu datën e publikimit të librit të saj, me tekstin që shfaqej në një video ku shkruhej – “Po vjen. Më në fund historia ime, sipas kushteve të mia”.