Burri nga Rahoveci: Gjakovarët s’kanë qef me u martu me katunarë

Një burrë nga Rahoveci ka marrë vëmendje me një deklaratë që e ka bërë për gjakovarët.

Sipas tij, gjakovarët s’kanë qejf të martohen me ‘katunarë’. Thotë se ata e mendojnë veten më superior.

“Vec një send e dina që gjakovarët s’kanë qef me u martu në katun. Po, këta e kanë këtë bindje se qashtu mendojnë qysh janë këta so kërkushi. Çdokush e ka atë mentalitetin e vetë, edhe këta kanë shumë dallim prej neve në atë mentalitetin e martesave e sende që ndodhin. P.sh na i kqyrim traditat shumë e këta jo. Mendojnë që ca jemi na so kërkushi”, ka thënë ai.