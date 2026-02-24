13.1 C
Prizren
E martë, 24 Shkurt, 2026
type here...

Fokus

Çahet toka në “Tusus” të Prizrenit, banorët ndihen të rrezikuar

By admin

Banorët e lagjes “Tusus” të Prizrenit janë të shqetësuar për faktin se toka në këtë pjesë, po çahet dita-ditës, dhe të po ndihen të rrezikuar.

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Në këtë lagje ka ndodhur plasaritje e madhe e tokës, ndërsa shtoi se nga kjo çarje përafërsisht 30 metra larg saj, ndodhen shtëpitë e banimit.

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

“Ata janë në ankth dhe po ndjehen të rrezikuar për jetën e tyre dhe të familjarëve. Sipas banorëve, ata kanë informuar Drejtorinë për Emergjenca dhe siguri në Prizren që të intervenohet në mënyrë urgjente”, njofton Klan Kosova.

Drejtoria tashmë ka dërguar një komision vlerësues në vendin e ngjarjes.

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

Previous article
SHSKUK sqaron bashkëpagesën prej 3 eurosh për personat shoqërues
Next article
42 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Më Shumë

Fokus

Shkyçje nga ujësjellësi për mospagesë – 15 raste në Prizren

Kompania Rajonale e Ujësjellësit "Hidroregjioni Jugor" njofton se sot në Njësinë e Prizrenit janë realizuar 15 shkyçje nga rrjeti i furnizimit me ujë për...
Fokus

Totaj nënshkruan Memorandum Bashkëpunimi për projektin DIG4K, mbështetje për digjitalizimin e bizneseve në Prizren

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka nënshkruar sot Memorandum Bashkëpunimi me Innovation & Training Park (ITP Prizren) dhe Makerspace Innovation Center Prizren...

Zafir Berisha uron 18-vjetorin e Pavarësisë: Liria nuk guxon të negociohet

Mot i ftohtë dhe i paqëndrueshëm të dielën

Zbulohen mallra të padeklaruara gjatë kontrollit rutinor në Vërmicë

93-vjetori i vdekjes së mësuesit të parë shqiptar nga Prizreni të dokumentuar në Kosovë, Dom Mikel Tarabulluzi

Punonjësi i postës së shpejtë në Malishevë deklaroi rrejshëm se grabitësit ia morën 1400 euro

AURON vjen me këngë të re GJYNAH!

Liria fiton dhe mban hapin me kreun

Arsim Berisha emërohet zëvendësministër i Shëndetësisë

Gjendet 14 vjeçarja nga Rahoveci

Sot nis java e 21-të e Superligës në futboll, vëmendja në Malishevë

Prizren: Vihen themelet për ndërtimin e 50 shtëpive për familjet në nevojë

Sot flasin ish-krerët e UÇK-së, familjarët mbërrijnë në Hagë

Arrestohet kryesuesi i komisionit për falsifikim votash në Malishevë

35 vite nga rrëzimi i bustit të diktatorit Enver Hoxha

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne