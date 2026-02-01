3.5 C
Prizren
E diel, 1 Shkurt, 2026
type here...

Sport

Cena renditet i 5-ti në Sofia European Open 2026

By admin

Dardan Cena ishte i lirë në xhiron e parë, në të dytën mposhti me Wazaari, Artem Ros nga Ukraina. Në xhiron e radhës ai mposhti me Yuko, Tengo Zirakashvili nga Gjeorgjia.

Në çerekfinale Dardani fitoi me 1 Wazaari dhe 2 Yuko ndaj Vlad Mitru nga Moldavia. Kurse në gjysmëfinale humbi me Ippon nga Victor Skerlev nga Bullgaria.

Për të bronztën humbi me Ippon nga Ioan Dzitac nga Rumania dhe u rendit i 5-ti në këtë garë./PrizrenPress.com/

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
I dënuari nga Suhareka gjendet pa shenja jete në Burgun e Sigurisë së Lartë në Gërdoc
Next article
“Është dhimbje e pashërueshme”/ Rrëfimi në lot i Redon Makashit për humbjen e të atit: Kishte shumë pengje

Më Shumë

Fokus

Damka: Parimi kryesor i KDTP-së është përfaqësimi i fortë dhe i drejtë në Kuvend

Kryetari i Partisë Demokratike Turke të Kosovës (KDTP), Fikrim Damka ka reaguar pas rezultateve zyrtare të shpallura nga Komisioni Qendror Zgjedhor (MSK). Damka përmes një...
Fokus

Ekoregjioni: Kryeshefi Shala ndodhet në Itali për arsye familjare, pritet të kthehet brenda javës

Ndërmarrja publike regjionale e pastrimit “Ekoregjioni” në Prizren ka reaguar pas aksionit të zhvilluar nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK) të hënën...

Moti për javën e ardhshme: I ndryshueshëm, kryesisht i vranët dhe me shi

Gjesti rikthehet fuqishëm me këngën e re dhe thyen rekorde globale

Operacioni antidrogë në Prizren, disa lokacione u kontrolluan dhe përveç arrestimeve u sekuestruan substanca narkotike, para dhe armë

Këta janë kandidatët të cilëve iu hoqën vota në Malishevë

Shuhet në moshën 82-vjeçare aktori i mirënjohur Fitim Makashi, babai i këngëtarit Redon Makashi

Rinumërimi nxjerr në pah vjedhje edhe në Rahovec, kandidati i VV-së me 401 vota më pak

57 aksidente dhe mbi 2300 gjoba trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Kur të vish në Prizren

Rahoveci dhe Forumi “FARDI” formalizojnë bashkëpunimin me memorandum

Xhavit Ukaj i LDK-së për manipulimet me vota në Prizren: Kam qejf me më thirrë Prokuroria

Në Prokurorinë e Prizrenit u mbajt takim ndërinstitucional për luftimin e kontrabandimit me migrantë

“Një masakër e përgjakshme po përgatitet kundër shqiptarëve në Kosovë”, zbulohet letra e Kadaresë për Presidentin Bush në 1991

Arrestohet kryetari i KKZ-së në Prizren, Nysret Bytyqi

Jo veç Prizreni, të gjitha komunat nën ‘llupën’ e Prokurorisë për manipulim votash

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne