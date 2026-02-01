Cena renditet i 5-ti në Sofia European Open 2026

Dardan Cena ishte i lirë në xhiron e parë, në të dytën mposhti me Wazaari, Artem Ros nga Ukraina. Në xhiron e radhës ai mposhti me Yuko, Tengo Zirakashvili nga Gjeorgjia.
Në çerekfinale Dardani fitoi me 1 Wazaari dhe 2 Yuko ndaj Vlad Mitru nga Moldavia. Kurse në gjysmëfinale humbi me Ippon nga Victor Skerlev nga Bullgaria.
Për të bronztën humbi me Ippon nga Ioan Dzitac nga Rumania dhe u rendit i 5-ti në këtë garë./PrizrenPress.com/
