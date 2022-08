Ceremonia përmbyllëse e DokuFest mbahet te Kino Lumbardhi

Si çdo vit, pas më shumë se një jave rrugëtim nëpër botën e filmit, ceremonia përmbyllëse e Dokufest do të mbahet te Kino Lumbardhi!

Lumbardhi në bashkëpunim me DokuFest, në edicionin e sivjetëm të festivalit sollën filma të përzgjedhur nga programi special i filmit LXX, për ta festuar 70 vjetorin e hapjes së Kino Lumbardhit.

E shtunë, 13 gusht – 20:00

Kino Bahçe

The Last Waltz

Martin Scorsese (1978)

Më shumë se një nga filmat më të mëdhenj rreth koncerteve të realizuar ndonjëherë, The Last Waltz (Balloja e fundit) është një përmbledhje ekstatike dhe elegjiake e një epoke jetike të rock muzikës amerikane. I ftuar për ta kapur performancën e lamtumirës të grupit legjendar Band në Sallën e Ballit Winterland të San Franciskos në Ditën e Falenderimeve, 1976, Martin Scorsese konceptoi një lloj të ri dokumentari muzikor. Duke përfshirë shtatë operatorë kamerash (të udhëhequr nga drejtori i fotografisë Michael Chapman, dhe gjithashtu duke përfshirë kineastët e njohur Vilmos Zsigmond dhe László Kovács) dhe stilistin e prodhimit Boris Leven për të dizajnuar skenat teatrale mahnitëse, Scorsese krijoi një përvojë madhështore që i sjell shikuesit në skenë dhe brenda muzikës. vetë. Ajo muzikë – e realizuar nga Band-i dhe një mori artistësh të tjerë që përcaktojnë brezin, duke përfshirë Bob Dylan, Joni Mitchell, Van Morrison, Staple Singers, Muddy Waters dhe Neil Young – jeton si një shprehje pothuajse fetare e mundësive transhendente. e rock and roll-it.