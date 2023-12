Chelsea planifikon të paguajë klauzolën në kontratën e re të Osimhen

Chelsea thuhet se po planifikon të aktivizojë klauzolën e lirimit prej 112 milionë paundësh në kontratën e re të Victor Osimhen me Napoli-n.

Osimhen ka arritur një marrëveshje në parim me Napoli-n për të zgjatur kontratën e tij deri në qershor 2026, me presidentin e klubit Aurelio De Laurentiis që pretendoi në fillim të këtij muaji se sulmuesi “është gati të nënshkruajë” marrëveshjen e tij të re.

Rinovimi i 24-vjeçarit në dukje do t’i jepte fund çdo perspektive për një largim të mundshëm të janarit nga klubi i Serie A, por mendohet se një transferim veror mund të jetë ende i pritshëm.

Chelsea është një nga disa klubet më të mira evropiane që janë vlerësuar me një interes për Osimhen pasi Mauricio Pochettino vazhdon kërkimin e tij për një qendërsulmues të ri.

Sipas “Evening Standard”, Chelsea është i qetë në lidhje me klauzolën e lirimit të futur në marrëveshjen e re të Osimhen, pasi ata janë të inkurajuar që ndërkombëtari nigerian është i hapur për një lëvizje në “Stamford Bridge”.

Osimhen besohet të jetë i intriguar nga perspektiva për të ndjekur gjurmët e një prej idhujve të tij të futbollit Didier Drogba, i cili forcoi statusin legjendar te Chelsea në dy periudha midis 2004 dhe 2012, dhe 2014 dhe 2015.

Një raport i kohëve të fundit pretendon se Osimhen do të preferonte të bashkohej me Chelsea-n para klubeve si Arsenal dhe Tottenham, ndërsa sulmuesi konfirmoi muajin e kaluar se ai refuzoi një lëvizje me shumë para në Arabinë Saudite në favor të qëndrimit në Evropë.

Napoli thuhet se ka filluar tashmë procesin e hartimit të listës së zëvendësuesve të Osimhen përpara verës së ardhshme, pasi ata presin që një mori klubesh të mëdha evropiane të përgatiten për të përmbushur klauzolën e lirimit të sulmuesit.

Kuptohet se Chelsea ende po mendon nëse do të rekrutojë një sulmues të ri në janar, ndërsa hartojnë planet e tyre për dritaren e dimrit, me lojtarë si Ivan Toney i Brentford, Viktor Gyokeres i Sporting Lisbonës, Roony Bardghji i Copenhagen dhe Antonio Nusa i Club Brugge.

Osimhen mendohet të jetë objektivi kryesor i Chelsea-t, megjithatë, dhe ata janë të përgatitur të paguajnë gjithçka që duhet për të joshur yllin e Napoli-t në “Stamford Bridge”, edhe nëse kjo do të thotë të thyejnë strukturën e tyre të pagave duke i ofruar atij më shumë se 100,000 paund në javë.

Pavarësisht nënshkrimit të Nicolas Jackson për rreth 32 milionë paund verën e kaluar si dhe Christopher Nkunku, i cili ende nuk ka bërë debutimin e tij për shkak të dëmtimit, për më shumë se 50 milionë paund, Pochettino është i prirur që blutë të shpenzojë shumë për një objektiv të ri si Osimhen.

Osimhen e ka vendosur veten si një nga sulmuesit më “vdekjeprurës” të Evropës që kur iu bashkua Napoli-t nga Lille në vitin 2020, duke shënuar 66 gola në 116 paraqitje në të gjitha garat.

Futbollisti Afrikan i Vitit 2023 shënoi 26 gola në 32 ndeshje të Serie A sezonin e kaluar për të fituar Këpucën e Artë dhe për të ndihmuar Napoli-n të fitonte titullin e parë të Scudetto-s për 33 vjet.

Osimhen ka vuajtur nga një dëmtim këtë sezon, por ai ende ka arritur të shënojë shtatë gola në 15 ndeshje në të gjitha turnetë.

https://albanianpost.com/chelsea-planifikon-te-paguaje-klauzolen-ne-kontraten-e-re-te-osimhen/