Chris Hemsworth do të nderohet me një yll në “Walk of Fame” në Hollivud!

Superylli i Marvel, Chris Hemsworth është planifikuar të marrë një yll në “Walk of Fame” në Hollivud. Aktori i “Thor” do të jetë personazhi i fundit i famshëm që do të nderohet në një ceremoni të planifikuar të enjten.

Ylli i tij i ardhshëm do të vendoset në 6819 Hollywood Blvd përballë Ovation Hollywood. Aktori Robert Downey Jr., regjisori George Miller dhe prezantuesja e radios Ellen K pritet të prezantojnë yllin dhe të mbajnë fjalime për të nderuar figurën e tij.

Hemsworth, ngritja e të cilit në yll përfshin rolin e tij të njohur si pjesë e Avengers, ka marrë disa vlerësime gjatë karrierës së tij. Aktori 40-vjeçar australian e filloi karrierën e tij në vitin 2002.

Ngjarja është falas për të gjithë ata që duan të jenë pjesë dhe është planifikuar të fillojë në orën 11:30. Ata që nuk janë në gjendje të arrijnë në ceremoni mund ta shikojnë në transmetimin e drejtpërdrejtë në webin e Hollywood Walk of Fame.