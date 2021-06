Christian Eriksen do kryejë ndërhyrje në zemër

Mesfushori i Inter-it, Christian Eriksen do të vendosë një pajisje, e cila do të monitorojë rrahjet e zemrës së tij dhe mund të kontrollojë çdo anomali me goditje të vogla elektrike.

Mjeku i ekipit kombëtar Morten Boesen ka qenë në kontakt me specialistin e zemrës në Rigshospitalet dhe ky është statusi më i fundit lidhur me Christian Eriksen.

“Pasi Christian ka kryer të gjitha ekzaminimet e ndryshme të zemrës, është vendosur që ai duhet të ketë një ICD (starter zemre)”, shkruhet në deklaratën e tij.

Kjo pajisje është e nevojshme pas një sulmi kardiak për shkak të shqetësimeve të aritmisë.

Danezi është duke u rikuperuar në spital, pasi pësoi një arrest kardiak në fushë gjatë humbjes 1-0 së kombëtares së tij ndaj Finlandës.

Ai ka theksuar dëshirën e tij për të kuptuar se çfarë e shkaktoi ngjarjen traumatike.

Ai vijon t’i nënshtrohet testeve, por ndërkohë, ekipi kombëtar danez ka konfirmuar se ai do të jetë i pajisur me një defibrilator kardioverter të implantueshëm i cili do të ndihmojë në mbajtjen e rrahjeve të zemrës së tij në ekuilibër pas arrestit kardiak.

