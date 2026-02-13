Çikat e Bashkimit KAMPIONE të Kupës

KBF Bashkimi ka fituar Kupën e Kosovës në konkurrencën e femrave, duke mposhtur KBF Peja 03 me rezultat përfundimtar 70:61, raporton PrizrenPress.
Pjesa e parë u mbyll me avantazh për Peja 03, 35:29, por vajzat e Bashkimit shfaqën karakter dhe ritëm të lartë në pjesën e dytë, duke përmbysur rezultatin dhe duke marrë fitoren e merituar.
Atmosfera në palestrën “Sezai Surroi” në Prizren ishte elektrizuese, me tifozët që përkrahën ekipin deri në fund. Me këtë triumf, Bashkimi shton një trofe të rëndësishëm në koleksionin e saj dhe vazhdon traditën e sukseseve në basketbollin e femrave në Kosovë./PrizrenPress.com/
