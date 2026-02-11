7.4 C
Prizren
E enjte, 12 Shkurt, 2026
type here...

FokusSport

Çikat e Bashkimit kërkojnë sërish trofeun e Kupës

By admin

Previous article
Bashkimi rikthehet në finale, synon trofeun e Kupës

Më Shumë

Lajme

Mervete Krasniqi nga Malisheva do t’i dhurojë mëlçinë vajzës së saj 22-vjeçare

Mervete Krasniqi nga Malisheva do t’ia dhurojë mëlçinë vajzës së saj 22-vjeçare. Ajo kishte kërkuar ndihmë për të financuar operacionin, i cili kushton 60...
Sport

Bashkimi sot udhëton në Pejë

Skuadra e Bashkimit sot është mysafire në Pejë, ku do të përballet me Peja 03 në kuadër të xhiros së 16-të të Superligës së...

Punimet në rrugën “Xhemë Gostivari” të Prizrenit drejt përfundimit, pritet asfaltimi i plotë

Turistët dalin jashtë hotelit në Prizren pas tërmetit

Ligjërata vetëdijesuese të Policisë për nxënësit e shkollave të mesme në Prizren

Suharekë: Për manipulim të votave intervistohen 71 persona, 19 ndalohen

Inspektohet kanalizimi në rrugën “Tahir Meha” në Prizren

Suhareka prezanton pesë përforcime të reja

Një person gjendet i pajetë në Rahovec, trupi dërgohet në IML

Raporti i Policisë – 2148 gjoba të shqiptuar, mbi 80 aksidente trafiku

QRTK-ja rivlerëson Teqenë Halveti në Prizren

Drejtoresha e DKA-së në Prizren mbledh drejtorët e shkollave për sigurinë dhe fillimin e gjysmëvjetorit të dytë

Gjatë janarit u shqiptuan 1.128 gjoba në trafik përmes radarëve mobilë

Apeli lë në paraburgim 8 të dyshuar për manipulim me vota në Prizren

NPL Eko-Theranda në aksion pastrimi nga Malësia e Re deri në Carralevë

Vajzat e Kosovës shënojnë fitoren e parë në Kampionatin Mesdhetar

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne