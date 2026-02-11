Çikat e Bashkimit kërkojnë sërish trofeun e Kupës

Peja 03 dhe Bashkimi do të përballen në finalen e Kupës së Kosovës për femra.
Peja 03 dominoi ndaj United Basketball, duke triumfuar bindshëm 96:60 dhe duke siguruar vendin në finale pa rrezikuar kurrë fitoren, raporton PrizrenPress.
Edhe Bashkimi shënoi fitore të thellë 92:60 ndaj Prishtinës, duke u kualifikuar sërish në finale me synimin për të mbrojtur trofeun e Kupës, një nga trofetë më të rëndësishëm në basketbollin e femrave në Kosovë.
Finalja zhvillohet të premten, më 13 shkurt 2026, nga ora 19:00, në Palestrën “Sezai Surroi” në Prizren, aty ku po zhvillohet edhe Final 4 i Kupës së Kosovës për femra./PrizrenPress.com/
