Çiklisti malor vdes dy ditë pasi fitoi kampionatin skocez

37-vjeçari ka vdekur tragjikisht në gjumë gjatë natës.

Dje në mbrëmje ai u shfaq në programin “The Nine” të BBC Scotland teksa diskutoi sesi kishte kapërcyer tre shpime për të fituar garën.

Shoqata Skoceze Cross Country, e cila drejton serinë e garave të biçikletave malore, tha se ata ishin tronditur me lajmin se Wardell kishte vdekur në gjumë, shkruan Dailyrecords, transmeton Klankosova.tv.

“Ai do t’i mungojë me të vërtetë komunitetit tonë dhe vendosmëria, talenti dhe miqësia e tij do të jetojnë në të gjitha zemrat dhe kujtimet tona” thuhet në telegramin e tyre.

Ish-çiklisti i Commonwealth Games vendosi një kohë të re rekord për përfundimin e West Highland Way në 2020.