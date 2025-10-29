17.1 C
Prizren
Cilësia e ujit në Prizren brenda standardeve, përjashtim fshati Muradem

By admin

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” Sh.A. – Prizren ka njoftuar se, pas analizave të fundit laboratorike, cilësia e ujit të pijshëm në të gjitha njësitë punuese rezulton të jetë brenda standardeve të lejuara për konsum njerëzor.

Sipas kompanisë, konsumatorët në këto zona mund të përdorin ujin pa asnjë shqetësim për pije, pasi parametrat fizikokimikë dhe mikrobiologjikë janë në përputhje me normat e përcaktuara.

Megjithatë, në fshatin Muradem, testimet e fundit kanë treguar se uji nuk është ende i përshtatshëm për konsum të drejtpërdrejtë, por mund të përdoret për nevoja sanitare, si larje apo pastrim.

KRU “Hidroregjioni Jugor” Sh.A. ka falënderuar konsumatorët për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm, duke theksuar se monitorimi i cilësisë së ujit do të vazhdojë në mënyrë të rregullt në të gjitha njësitë operative.

