Sot luhet finalja e Superkupës së Anglisë në mes Manchester Cityt dhe Manchester United.

Ndeshja që planifikohet të nisë nga ora 16:00 do t’i përballë fituesin e Premierligës me atë të FA Cup.

Ndeshja do të zhvillohet në stadiumin “Wembley”, ku United nuk do të mund të llogarisë në katër lojtarë, e më kryesori që do t’i mungojë “Djajve të Kuq” është Hojlund.

Në anën tjetër, në dyshime për ndeshjen e sotme të City është Rodri dhe Kabore.