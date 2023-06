Conor McGregor mohon pretendimet se ka përdhunuar një grua në finalen e NBA

Conor McGregor ka mohuar pretendimet se ka përdhunuar një grua në finalet e NBA. Luftëtari i UFC-së është akuzuar se ka sulmuar gruan në banjat e meshkujve në ndeshjen në Florida më 9 qershor.

Sipas letrave të dërguara nga një avokat, McGregor është akuzuar për sulmin pas fitores së Denver Nuggets kundër Miami Heat.

Një përfaqësues i McGregor tha për “TMZ” se “pretendimet janë të rreme”.

Kuptohet se autoritetet janë në dijeni të pretendimit, por nuk ka asnjë sugjerim që McGregor të jetë arrestuar.

Avokatët thonë se gruaja po kërkon marrëveshje me NBA, Heat dhe McGregor.

Letra nga avokati Ariel Mitchell pretendon se McGregor “e puthi në mënyrë agresive” gruan, përpara se ta detyronte të bënte seks oral me të.

Një zëdhënës i UFC tha: “Organizata është në dijeni të akuzave të fundit në lidhje me Conor McGregor dhe do të vazhdojë të mbledhë detaje shtesë në lidhje me incidentin”.

“UFC do të lejojë që procesi ligjor të zhvillohet përpara se të bëjë ndonjë deklaratë shtesë.” Një zëdhënës i Miami Heat shtoi: “Ne jemi të vetëdijshëm për akuzat dhe po kryejmë një hetim të plotë.”

Pretendimet janë shfaqur më pak se 24 orë pasi u zbulua se McGregor dhe bashkëshortja e tij Dee Devlin janë në pritje të fëmijës së tyre të katërt.