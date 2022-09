Conte lidhet me një rikthim të madh në Serie A

Thashethemet kanë filluar të dalin se Antonio Conte është kontaktuar nga Juventusi për një lëvizje potenciale verën e ardhshme, por është e vështirë të imagjinohet që trajneri i Tottenhamit të kthehet në Torino.

“Bianconerët” janë në një pikë të vështirë pas fillimit të tyre tepër të dobët të sezonit dhe presioni ka filluar të rritet mbi trajnerin Massimiliano Allegri. Një takim javën e kaluar konfirmoi se pozicioni i trajnerit është i sigurt për momentin, pavarësisht sugjerimeve të Pavel Nedved për shkarkim, por kjo nuk e ka ndaluar përhapjen e thashethemeve.

Shkarkimi i Allegrit dhe stafit të tij do t’i kushtonte Juventusit rreth 45 milionë euro në total dhe është e qartë se një trajner i nivelit të lartë si Conte nuk do të ishte i lirë. Ai fiton aktualisht rreth 15 milionë euro në sezon në Londrën Veriore. Gjërat po shkojnë mirë edhe me Tottenhamin dhe ai në dukje po ndërton një projekt të fortë me Fabio Paraticin, megjithëse nuk duket se po nxiton të zgjasë kontratën me londinezët.

Trajneri italian ka një marrëdhënie të dobët edhe me presidentin e Juventusit, Andrea Agnelli dhe historia sugjeron se ajo është shembur plotësisht. Megjithatë, raportet në verë sugjeruan se trajneri italian ka një raport të shkëlqyer me Juventusin.

Në vitin 2019, Paratici dhe Nedved menduan të ri-angazhonin Conten pasi Allegri u shkarkua, por Agnelli e hodhi poshtë këtë ide dhe në vend të tij zgjodhi Maurizio Sarrin.

Gjatë një ndeshjeje mes Juventusit dhe Interit në shkurt 2021, dyshja shkëmbyen ofendime gjatë pushimit të pjesës së parë dhe pas përfundimit të saj, duke sugjeruar që gjërat nuk janë përmirësuar me kalimin e viteve.