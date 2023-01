Coulibay, portieri që vdiq në Milano si ‘fantazmë’

Historia tragjike e Issaka Coulibay, djalit që vdiq në fund të nëntorit në një ndërtesë në Via Corelli.

27-vjeçari vdiq 25 nëntorin e kaluar në një ndërtesë të zbrazët dhe të rrënuar në fund të Via Corelli. Punonjësit e policisë dhe ekipet e shpëtimit nuk kanë mundur të mos konstatojnë vdekjen e tij, e cila ka ndodhur për shkaqe natyrale, me gjasë të lidhur me të ftohtin. Në xhepin e tij kishte një dokument, me emrin e Issaka Coulibaly.

Një “fantazmë” në Milano. Megjithatë, ekzistenca e tij nën Madonnina kishte kaluar ekzistencën e të tjerëve, veçanërisht djemtë e Shën Ambroeus, ekipi i parë i futbollit i përbërë nga refugjatë dhe azilkërkues.

Ajo që vrau Issaka Coulibay, 27 vjeç, ishte “gjendja e emigrantëve të paligjshëm”, denoncojnë shokët e tij të ekipit të St. Ambroeus.

Ai kishte shpëtuar nga varfëria e dëshpëruar e Togos duke ndjekur ëndrrën e futbollit. Deri në fund ai shpresonte të arrinte të merrte një dokument që nuk mbërriti kurrë dhe vdiq nga i ftohti në një tokë të askujt pak metra larg fushës së lojës së ekipit të tij.

“Me keqardhje të madhe kemi mësuar për vdekjen e Issaka Coulibay, portierit të një ekipi miqsh që ka ardhur ndonjëherë të stërvitet me ne vitet e fundit”, tregojnë shokët e tij të skuadrës në Facebook.

“Pas vitesh fshehjeje, Issaka u gjet i pajetë në një kasolle të braktisura në via Corelli, gazetat flasin për vdekjen natyrale për shkak të të ftohtit. Ka vdekje për të cilat njeriu mund të ndjejë vetëm pikëllim të madh, ka vdekje për të cilat mund të ndjehet vetëm shumë zemërim”.

“Vdekja nga ngrica në një qytet si Milano nuk mund të klasifikohet thjesht si një vdekje natyrore, nëse Issaka do të ishte lejuar të jetonte rregullisht me dokumente, me shumë mundësi nuk do ta shkruanim këtë postim dhe ai, me një jetë të rregullt, ndoshta do të mendonte për si të rifillojë kampionati pas pushimit dimëror”.

“Issaka vdiq nga klandestiniteti, sepse kur nuk të lejohet të kesh dokumente, detyrohesh të jetosh dhe të vdesësh në margjinat e shoqërisë, pa leje qëndrimi, pa mundësi të punosh rregullisht, pa mundësinë e marrjes me qira të një shtëpie, drejtimit të një makine ose aksesit në ato shërbime bazë që janë të disponueshme për të gjithë”.

“Ju ishit një portier shumë i fortë, ne duam t’ju kujtojmë kështu, në mes të shtyllave të turneut veror të Pinit që e çoni ekipin tuaj në finale. Të qoftë dheu i lehtë. Drejtësi për Isakën dhe dokumente për të gjithë. Paligjshmëria vret”, përfundon njoftimi.

Burokracia

Rregullat në fuqi përcaktojnë që shtetasi i huaj mund të hyjë në Itali nëse është në gjendje të dokumentojë arsyen dhe kushtet e qëndrimit, përveç disponueshmërisë së mjeteve si për të mbajtur veten gjatë qëndrimit ashtu edhe për t’u kthyer në vendin e origjinës, me përjashtim të rasteve të hyrjes për qëllime pune.

Kushdo që nuk i plotëson këto kërkesa, ose konsiderohet si kërcënim për sigurinë kombëtare ose të një prej vendeve me të cilat Italia ka nënshkruar marrëveshje për lëvizjen e lirë të njerëzve përtej kufijve të brendshëm, nuk pranohet në Itali.

/Albanianpost.com