Cristiano Ronaldo, legjenda që kërkon lavdinë në Euro 2024

Kapiteni i Portugalisë, Cristiano Ronaldo (39 vjeç) ka qenë një model i jetëgjatësisë për më shumë se dy dekada në një karrierë të jashtëzakonshme, duke thyer rekorde të shumta dhe duke luajtur për disa nga klubet më të mëdha në botë dhe ai do të jetë i vendosur të lërë gjurmë në Euro 2024.

Largimi i tij nga elita evropiane në Arabinë Saudite pas një paraqitjeje zhgënjyese në Kupën e Botës 2022 në Katar, e cila përfundoi me humbjen tronditëse të Portugalisë 1-0 nga Maroku në çerekfinale, ka ngritur pikëpyetje nëse karriera e shkëlqyer e Ronaldo-s është afër një fundi.

Megjithatë, ai do të jetë aty për të provuar se mund të bëjë ende një ndryshim në nivelin më të lartë dhe do të arrijë në Gjermani për Euro 2024 si lideri i besuar i një ekipi të talentuar nën drejtimin e ish-trajnerit të Belgjikës, Roberto Martinez.

Mes shumë arritjeve të Ronaldo-s, ai është golashënuesi më i mirë në historinë e futbollit ndërkombëtar për meshkuj me 128 gola në 204 ndeshje zyrtare.

Kanë kaluar pothuajse 20 vjet mes golit të tij të parë me Portugalinë kundër Greqisë në Euro 2004 dhe më të fundit kundër Litenshtejnit në nëntor 2023, me Euro 2016 që tregoi kulmin e karrierës së tij ndërkombëtare.

Ronaldo ka shënuar 891 herë në karrierën e tij, mban rekordin për më shumë gola në Champions League me 140 dhe është lojtari i vetëm që ka shënuar në pesë turne radhazi të Kampionatit Evropian.

Ai do të përpiqet ta zgjasë atë rekord në Gjermani pasi arrin afër 900 golave, një numër që mund të jetë i arritshëm gjatë turneut. Por qëllimi i tij është shumë më i lartë.

“Do të jetë mjaft e vështirë për të arritur 1000 gola, por ka të bëjë me mënyrën se si jam mendërisht, motivimi im”, tha Ronaldo pasi shënoi dy herë kundër Sllovakisë.

“Nëse, fizikisht, këmbët e mia më trajtojnë mua ashtu siç i trajtoj unë… Do të shohim. Për të arritur në 1000, duhet të arrish në 900 fillimisht. Mendoj se do të arrij”, theksoi portugezi.

Pasi ka shënuar 10 gola në 12 ndeshjet e fundit me Portugalinë dhe 42 në 41 ndeshje me Al-Nassr këtë sezon, mentaliteti i lartë i Ronaldo-s mund të jetë çelësi që ai të shkaktojë një stuhi me vendin e tij në Gjermani kundër të gjitha gjasave. Albanian Post

