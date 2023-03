Cristiano Ronaldo mohon pretendimet se ka kryer marrëdhënie seksuale me blogeren nga Venezuela

Cristiano Ronaldo ka mohuar pretendimet e raportuara në mediat portugeze se ai ka pasur marrëdhënie seksuale me një influencues mahnitës në një hotel të ekipit portugez.

Blogerja venezueliane “Georgilaya” pretendon se ish- ikona e Manchester United i dërgoi një mesazh duke e ftuar atë në dhomën e tij pasi ajo pozoi për ‘selfie’ me lojtarët.

“Kur lexova mesazhin, mendova se po të shkoja atje thjesht do të bisedonim, do të njiheshim më mirë, ndoshta do të mund të bëja disa foto të tjera”, kishte shkruar blogerja në Instagram.

“Nuk e mendoja se në atë situatë do të kishte seks. Fakti është se ka ndodhur. U miratua nga ana ime, por pavarësisht kësaj u ndjeva i manipuluar nga fama dhe fuqia e Cristiano Ronaldos”, shtoi ajo.

Pretendimet u mohuan me forcë nga babai i pesë fëmijëve, Ronaldo , 38 vjeç, pasi pretendimet u shfaqën në shtyp dhe në internet në gazetën Correio da Manha të Portugalisë, transmeton The Sun.

“Kjo është plotësisht e rreme dhe shpifëse”, tha zëdhënësi i tij.

Georgilaya pretendon se lidhja u zhvillua më 25 mars të vitit të kaluar teksa kapiteni i Portugalisë, Ronaldo dhe ekipi i tij përgatiteshin për Kupën e Botës në Katar.

Ajo ka treguar gjithashtu se si ishte “torturuar” deri në prag të divorcit nga faji teksa tradhtonte bashkëshortin e saj me Ronaldon.

Ish-asi i Real Madridit dyshohet se e takua me bukuroshen në hotelin “Solverde” në Vila Nova de Gaia, Portugalia veriore.

Ajo pretendon se ai e joshi atë në dhomën 312 ku ajo pranoi të bënte seks – por u ndje e “përdorur” më pas.

Georgilaya – i cili pretendon se nuk dëshiron “famë apo para” – ekspozoi gjithashtu mesazhe me tekst nga Ronaldo dhe miqtë e tij, përfshirë ish-yllin e Prem Jose Semedo.

Ronaldo iu bashkua skuadrës saudite Al-Nassr pas përplasjes me Manchester United për intervistën e tij shpërthyese me Piers Morgan.

Marrëveshja e plotë besohet se do të zgjasë mbi shtatë vjet gjithsej – me Ronaldon që do të marrë një rol ambasadori sapo të varë këpucët.

Ronaldo – i cili ka qenë me të dashurën e tij, Georgina Rodriguez për rreth gjashtë vjet – duket se po zhytet në kulturën e tij të re.

Ai u fotografua duke mbajtur një shpatë si pjesë e festimeve të Ditës së Themelimit të Arabisë Saudite. Sulmuesi ikonë kishte veshur fustanin tradicional të vendit.

Ronaldo u bashkua me shokët e skuadrës për të pirë një pije arabe dhe u mbulua me rroba të bardha prej pambuku. /Telegrafi/