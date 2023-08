Dalin në shitje biletat për ndeshjen Ballkani – Bate Borisov

Dolën në shitje biletat për ndeshjen Ballkani – Bate Borisov, e vlefshme për aktin e parë të finales kualifikues në Ligën e Konferencës.

Lajmin e ka konfirmuar vetë klubi nga Suhareka, përmes një postimi në faqen zyrtare në Facebook.

Kampioni në fuqi i Kosovës njoftoi se shitja e biletave në formën fizikisht do të fillojë në orën 13:00 deri në orën 21:00, te zyra e klubit në Stadiumin e qytetit të Suharekës.

Më poshtë ju sjellim linkun ku mund t’i rezervoni biletat online:

https://eu.ebileta.al/biglietteria/listaEventiPub.do?fbclid=IwAR2s4OgO35QlkW7TeblNJJpuMm6clOhtK4U-g5o8VenmEKlEwCuujktklcI

Ndeshja e parë ndaj Bate Borisovit do të zhvillohet nesër (e enjte), në orën 20:45, në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë.

Postimi i plotë (pa ndërhyrje):

Të dashur tifozë,

Për të gjithë ju që dëshironi të pajiseni fizikisht me biletën tuaj, për aktin e parë të finales kualifikuese në UECL, te zyra e klubit në stadiumin e qytetit në Suharekë, ju mirëpret ekipi asistues, të cilët do t’ua mundësojnë secilit prej jush, ta rezervoni ulësen tuaj për ndeshjen Ballkani vs Bate Borisov.

Nga ora 13:00 e deri në orën 21:00, jemi në dispozicionin tuaj.