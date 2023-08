Daniel Dubois ndihet i ‘vjedhur’ pas humbjes ndaj Usyk

Daniel Dubois është “i shqetësuar” pasi iu “vjedh” ëndrra e titullit botëror në ndeshjen e tij me Oleksandr Usyk.

“Triple D” dështoi në përpjekjen e tij për t’u bërë një kampion i unifikuar i peshave të rënda në një natë të lagësht në Wroclaw të shtunën e kaluar, duke pësuar një humbje në raundin e nëntë TKO ndaj ish-mbretit të boksit të peshave të rënda.

Dubois mendoi se e kishte përmbushur ëndrrën e tij për t’u bërë kampion bote, kur e hodhi Usyk-un në raundin e pestë. Por gjuajtja u gjykua si një goditje e paligjshme nga gjyqtari Luis Pabon, një vendim që trajneri Don Charles thotë se e ka lënë atë “të hutuar”.

Trajneri veteran tha për “SunSport”: “Ai nuk është në gjendje të mirë tani, ai është i shqetësuar. Atij iu vodh ëndrra”.

Vetëbesimi i Dubois u shua pas pushimit prej katër minutash, pas së cilës ukrainasi i pamposhtur Usyk rigjeti formën para mijëra bashkatdhetarëve të tij.

Charles tha: “Që nga ai moment e tutje, vrulli u zhvendos. Usyk përdori përvojën e tij superiore dhe boksin e tij mjeshtëror për të dalë nga ajo situatë. Ai u lejua të shpëtonte nga ajo situatë. Lufta përfundoi, lufta duhej të përfundonte atje dhe pastaj në raundin e pestë me një KO”.

“As TKO, KO. Ndihem i dhunuar, ndihem i plagosur. Luftëtari im është djalë i ri. Nuk është një djalë që flet shumë. Për fatin tonë, ai ka një lidhje të mirë familjare dhe babai i tij është një personazh shumë i fortë që do ta mbajë të bashkuar. Unë do të bëj atë që një trajner bën mendërisht. Nuk është as fizike, është mendore”, theksoi trajneri.

Dubois dhe promovuesi i tij Frank Warren planifikojnë të apelojnë zyrtarisht rezultatin e betejës, një vendim që Charles do ta mbështesë.