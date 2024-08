DAPK “Sharri” apelon për intervenim nga ajri për shuarjen e zjarreve në Oshlak

Drejtoria për Administrimin e Parkut Kombëtar “Sharri” ka apeluar për ndihmë për shuarjen e zjarrit në pyjet në Oshlak. Thirrja i është drejtuar institucioneve të nivelit më të lartë në Kosovë si dhe më gjerë për ndihmë në shuarjen e zjarrit.

Sipas njoftimit të publikuar nga kjo drejtori në rrjetet sociale, situata alarmante me zjarret është në pyjet e rrobullit në Oshlak, raporton Telegrafi.

“Për shkak të konfiguracionit të terrenit me rrezikshmëri të lartë, në pamundësi të intervenimit nga toka, ftojmë të gjitha institucionet si KFOR, FSK dhe institucione relevante për intervenim nga ajri me helikopterë dhe të ngjashme. Në të kundërtën gjendja me zjarret po merr përmasa katastrofale dhe me rrezikshmëri të lartë”, thuhet në njoftimin e DAPK “Sharri”.

Ndërkaq edhe organata joqeveritare “Sharri Wildlife” ka apeluar që të ofrohet ndihmë në furnizim me ujë dhe ushqim për të gjithë të angazhuarit në shuarjen e zjarreve në zonën e Prevallës.

