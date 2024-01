Dardan Hoxhaj nga Prizreni e humb jetën aksidentalisht në Shqipëri

Dardan Hoxhaj ka humbur jetën në një aksidet në Fushë-Krujë.

Lajmi për vdekjen e tij është bërë e ditur nga familjarët.

Njoftimi

“Të nderuar familjarë, miq e dashamirë, me dhembje të madhe dhe pikëllim të thellë ju njoftojmë se me datë 20.01.2024 në moshen 42 vjeqar vdiqën djali axhës,

Dardan (Sadik )Hoxhaj pas aksidentit që bëri me 15.01.2024 në Shqiperi .

Për shkaqe të procedurave të mjeksis ligjore në Shqiperi , varrimi do të bëhet me datën 21.01.2024 me drek në Vlashnje”, thuhet në njoftimin mortor.