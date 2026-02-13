10.7 C
Prizren
E premte, 13 Shkurt, 2026
Dardanët kërkojnë fitore në Prizren, Kosova përballë Sllovakisë në rrugën drejt EuroBasket 2029

Përfaqësuesja e Kosovës në basketboll do të zbresë sërish në parket për ndeshjen e dytë parakualifikuese drejt FIBA EuroBasket 2029, ku përballë do të ketë Sllovakinë.

Takimi do të zhvillohet më 27 shkurt 2026, me fillim nga ora 19:00, në palestrën sportive “Sezai Surroi” në Prizren, aty ku pritet një atmosferë e zjarrtë nga tifozët vendas, raporton PrizrenPress.

“Dardanët” synojnë fitore të rëndësishme në këtë fazë parakualifikuese, për të mbajtur gjallë objektivin e madh – kualifikimin në Evropianin e vitit 2029. Me 12 lojtarë të gatshëm për çdo duel dhe me mbështetjen e publikut prizrenas, Kosova kërkon të shfrytëzojë epërsinë e terrenit vendas për të siguruar pikët e plota.

Federata e Basketbollit e Kosovës ka bërë thirrje që tifozët të jenë sa më të shumtë në tribunë, për ta shtyrë ekipin drejt një tjetër suksesi në rrugëtimin evropian.

Sfida ndaj Sllovakisë konsiderohet një test i rëndësishëm për formën dhe ambiciet e përfaqësueses, në një cikël që synon të shkruajë histori për basketbollin kosovar./PrizrenPress.com/

Drejtoria e Urbanizmit procedon lejen për ndërtimin e 35 shtëpive për familjet skamnore në Prizren
Totaj mbështet marshin “Drejtësi, jo politikë” më 17 shkurt

