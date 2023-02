“Dashunija ndaj prindëve” nuk mund të shprehej më bukur se në poezinë e Ndre Mjedës

“Dashunija ndaj prindëve” është një poezi e shkruar nga poeti i njohur shqiptar Ndre Mjeda. Poezia, sikurse e shpreh edhe titulli, tregon dashurinë që prindërit kanë derdhur mbi autorin në veçanti, por në plan më të gjerë, shpreh dashurinë e çdo prindi për fëmijën e vet.

Poezia përfshin tre stadet e jetës së një individi. Nis në strofën e parë me fëmijërinë, ku prindërit e rrisin fëmijën që në djep. Vazhdon në strofën e dytë me rritjen ku prindërit bëjnë maksimumin që ta rrisin në mënyrën e duhur fëmijën dhe përfundon në strofën e tretë, me momentin kur fëmija është i rritur dhe e kupton realisht çdo sakrificë që kanë bërë prindërit (Ju ma ndez’t nji flakë në zemër për punë t’nalta e për lumni.).

“Dashunija ndaj prindëve”

Me sy çilun afër djepit,

Me kujdes e me dashtni,

Për vaj tem tue hjekun zi,

Tue shëndue kur m’shifshi n’shend.

Babë e nanë sa keni derdhë

Mbi shteg tem e hire e dritë;

Ah, sa mirë m’keni gatitë

Për çdo kohë e për çdo vend.

Ju ma ndez’t nji flakë në zemër

Për punë t’nalta e për lumni

Për ju pra, o prind’t e mi,

Mend e zemra më lakmon. /