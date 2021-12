Dega e LDK-së në Malishevë shkarkon tre asamblistë

Dega e Lidhjes Demokratike të Kosovës në Malishevë ka shkarkuar nga grupi i asamblistëve Argjend Thaçin, Driton Kastratin e Hamit Liman.

Ky vendim ka ardhur të martën pasi që në mbledhjen e parë të jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Malishevës, me rend dite – zgjedhja e kryesuesit – asamblisti Argjend Thaçi është vetëpropozuar kandidat për kryesues.

Me këtë rast, dega e LDK-së në këtë komunë ka kundërshtuar vendimin e Thaçit që të vetëpropozohet kandidat për kryesues, përkundër vendimit të degës së partisë që të mos hyhet në kombinim me Nismën Socialdemokrate për zgjedhjen e kryesuesit.

Në një komunikatë për media kjo degë ka bërë të ditur se kanë shkarkuar nga grupi i asamblistëve Thaçin dhe Driton Kastratin e Hamit Liman, ku këta dy të fundit mbështetën zgjedhjen e Argjend Thaçit për Kryesues.

“Dega e LDK-së në Malishevë në mbledhjen e jashtëzakonshme të mbajtur sot më datë 28.12.2021, pas situatës së krijuar në Kuvendin Komunal ku asamblisti Argjend Thaçi u vetëpropozua kandidat për kryesues, përkundër vendimit të degës së LDK-së që në asnjë variant të mos hyhet në kombinim me Nisma Socialdemokrate për zgjedhjen e kryesuesit, i vetëpropozuari asamblisti Argjend Thaçi me destruktivitetin e tij edhe gjatë fushatës zgjedhore kishte veprime në kundërshtim me vendimet e degës së LDK-së në Malishevë, i cili në bashkëveprim me disa individ tjerë e dëmtuan degën e LDK-së dhe kandidatin tonë për Kryetar Komune z.Bajrush Hoti”, thuhet në komunikatën e lëshuar nga dega e LDK-së në Malishevë. “Kryesia e degës së LDK-së në mbledhjen e sotme vendosi me shumicë votash, dhe një votë kundër, largimin e Argjend Thaçit, Driton Kastratit dhe Hamit Lima nga grupi i asamblistëve të LDK-së dhe shkarkimin e tyre nga të gjitha pozitat e tyre në strukturat e LDK-së, për shkak se asamblistët Driton Kastrati dhe Hamit Lima mbështetën zgjedhjen e Argjend Thaçit për Kryesues në bashkëpunim me Nismën Socialdemokrate, e kundërshtim me vendimin e degës së LDK-së”.

Kjo degë më tej i ka quajtur këta individë “sekserë të politikës së Fatmir Limajt, Januz Kastratit e Fatmir Ademajt”, duke shtuar se “politikat e Nismës socialdemokrate nuk kanë vend në degën e LDK-së në Malishevë”.