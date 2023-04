Del Piero: Të gjithë në Itali e urrejnë Juven

Koret dhe duartrokitjet nga stadiumi janë ende në veshët e tij dhe ndoshta kjo është edhe arsyeja pse Alessandro Del Piero flet me zemër të hapur për Juventus-in e tij në TV amerikan “CBS”.

“Rikthimi im në Juve? Ka shumë thashetheme, është e vërtetë, dhe sa herë që kthehem në ‘Allianz Stadium’ është e mrekullueshme të shoh se si tifozët e njohin atë që kam bërë në vitet e mia në Juventus”, u shpreh ish-kapiteni bardhezi.

“Nuk jam ende gati të them po ose jo, sepse ka shumë gjëra për t’u marrë parasysh. Por, me siguri, zemra ime është ende atje. Kur kalon 19 vjet në një vend… Kështu që unë po shikoj atë që ndodh në Juventus me një sy tjetër”.

“Mundohem të mos prekem nga ana emocionale, por është shumë e vështirë. A do të doja të bëhesha president? Kjo varet nga shumë gjëra. Besoj se nuk mund të mendosh një rol vetëm për veten, të duhet një ekip, qoftë edhe në një klub dhe sidomos në këtë periudhë historike ku ka kaq shumë gjëra për të bërë në një kompani. Ky është vizioni që besoj se duhet të kenë të gjithë, përfshirë edhe mua”, shtoi Del Piero.

Del Piero ka fituar gjithçka me Juventus-in, duke vendosur rekord pas rekord, por që nga viti 2012 (viti i parë nga nëntë titujt e ligës radhazi) ai ka qenë një tifoz i veçantë.

Ai ka Akademinë e tij në Los Angeles dhe tashmë i mbështet edhe më fort bardhezinjtë në këtë moment historik.

“Ka mundësi që 15 pikët të kthehen”, shton ai për “CBS”, duke vijuar “por ajo që ka më shumë rëndësi janë dy gjërat e tjera që duhet të ndodhin në fund të sezonit”.

“Ndjenjat në Itali? Ok, të gjithë e urrejnë Juven, kjo është gjëja e parë që duhet të dini për të kuptuar më mirë situatën, por është e vërtetë që në këtë moment nuk mund ta merrni këtë vendim gjatë sezonit”.

“Kjo është keqardhja ime. Ju duhet të vazhdoni, të bëni atë që duhet të bëni dhe nëse dikush ka bërë gabime, sezonin e ardhshëm do të vendosni se çfarë të bëni”.

“Penalizimi me këto 15 pikë në mes të turneut, pastaj ndoshta kthimi i 10-të, kush e di, është diçka që nuk funksionon as për ekipet e tjera. Mendoj se kush është i dyti në renditje tani. Nëse Juves do t’i jepeshin pikë, atëherë Juve do të ishte në vendin e dytë. Pra, është një lloj slitë emocionesh dhe për këtë arsye mendoj se (Massimiliano) Allegri dhe ekipi po bëjnë diçka shumë të rëndësishme”, përfundoi ai. Albanian Post