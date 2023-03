Dënohet me 10 vjet burg fituesi bjellorus i çmimit Nobel për Paqe

Aktivisti pro-demokratik bjellorus, fitues i çmimit Nobel për Paqe, Ales Bialiatski, është dënuar me 10 vjet burg. Dënimi i tij është denoncuar si një “padrejtësi e turpshme” nga udhëheqësja kryesore e opozitës Sviatlana Tsikhanouskaya.

“Ales i ka kushtuar jetën e tij luftës kundër tiranisë. Ai është një hero i vërtetë i Bjellorusisë dhe do të nderohet shumë kohë pasi diktatori të harrohet”, tha ajo.

Bialiatski u dënua së bashku me aktivistët e tjerë të të drejtave të njeriut, Valiantsin Stefanoviç, i cili u dënua me 7 vjet burg dhe Uladzimir Labkovich me 7 vjet.

Ales Bialiatski ishte një nga udhëheqësit e lëvizjes demokratike në Bjellorusi në mesin e viteve 1980 dhe ka vazhduar të bëjë fushatë për të drejtat e njeriut dhe liritë civile në vendin autoritar. Ai themeloi organizatën joqeveritare Human Rights Center Viasna dhe fitoi çmimin Right Livelihood Award në 2020.

Bialiatski u arrestua pas protestave të atij viti kundër rizgjedhjes së presidentit të Bjellorusisë, Alexander Lukashenko, një aleat i ngushtë i Putinit.

Kur iu dha Çmimi i Paqes në vitin 2022, Komiteti Nobel tha se “me gjithë vështirësitë e jashtëzakonshme personale, Bialiatski nuk është dorëzuar në luftën e tij për të drejtat e njeriut dhe demokracinë në Bjellorusi”, si dhe u bëri thirrje autoriteteve bjelloruse ta lironin atë.

Komiteti i Nobelit tha gjithashtu në atë kohë se ata ishin në dijeni të mundësisë që duke i dhënë Bialiatskit çmimin, ai mund të përballet me një shqyrtim shtesë nga autoritetet në Bjellorusi. / a2cnn