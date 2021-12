Dënohet mësuesja që kreu marrëdhënie seksuale me shokun adoleshent të djalit të saj

Ish-mësuesja është dënuar tashmë për një marrëdhënie seksuale me nxënësin e shkollës së mesme.

Autoritetet në Florida thanë se 40 vjeçarja u dënua për dhunë me një viktimë mbi 12 vjeç, por më të re se 16, dhe për aktivitete të paligjshme seksuale me disa të mitur. Raportet e mëparshme thonë se ai ishte 15 vjeç.

Raporti i arrestimit thotë se studenti shkoi në shkollën e mesme Tate dhe lidhja zgjati për më shumë se një vit përpara se të përfundonte në tetor të vitit 2019.

Dokumentet e gjykatës thonë se Weddle do të regjistrohet si shkelëse seksuale dhe do të vuajë pesë vjet liri me kusht pas dënimit të saj me burg.

Më parë, Pensacola News Journal raportoi se mësuesja e arsimit special kishte bërë seks me mikun e mitur të djalit të saj qindra herë në një vit. Gjykatës iu tha se kjo ndodhi në të dy shtëpitë e tyre, në makinën e saj dhe në një plazh.

Sipas raportit të arrestimit të Weddle, një nga miqtë e djalit të saj pranoi tek autoritetet se ai kishte qenë në një marrëdhënie seksuale me gruan për më shumë se një vit.

Adoleshenti u tha hetuesve të Zyrës së Sherifit të Qarkut Escambia se ai ishte 15 vjeç dhe Weddle ishte 39 vjeç në fillim të marrëdhënies së tyre seksuale, shkruan Dailystar, transmeton Klankosova.tv