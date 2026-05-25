Dërgohet pa shenje jete një person në QKMF të Malishevës

Një person është dërguar pa shenja jete gjatë orëve të mbrëmjes në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare (QKMF) në Malishevë.

Rastin e ka konfirmuar zëdhënësja e policisë për rajonin e Gjakovës, Vlera Krasniqi, e cila tha se njësitë relevante policore kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes dhe janë duke zhvilluar hetimet në koordinim me prokurorin e shtetit.

Sipas Policisë, rasti është cilësuar si “Hetim i vdekjes”, ndërsa trupi i pajetë pritet të dërgohet për obduksion për të përcaktuar shkakun e vdekjes.

“Rreth orës 19:35, përmes linjës telefonike kemi pranuar informatën nga QKMF Malishevë se një person mashkull i moshës madhore është dërguar pa shenja jete. Njësitë relevante të Policisë i janë përgjigjur rastit dhe janë duke ndërmarrë veprimet e nevojshme në koordinim të plotë me prokurorin e shtetit. Është inicuar rasti “Hetim i vdekjes” dhe trupi i pajetë do të dërgohet për ekzaminim mjeko-ligjor”, ka thënë Krasniqi.

Qeveria mbështet projektin për furnizimin e Malishevës me ujë të pijes
Kurti zhvilloi vizita dhe takime në Prizren

