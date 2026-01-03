3.8 C
Deri në gjysmë ore pritje për të dalë nga Kosova

By admin

Në pikën kufitare te Dheu i Bardhë, mërgimtarët po presin deri në 30 minuta për të dalë nga Kosova.

Në Jarinje pritjet vijojnë nga 15-20 minuta.

Situatë e njëjtë si në Jarinje, paraqitet edhe në Merdarë.

